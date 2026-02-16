Автобусный беспредел: группа подростков напала на детей с кастетом, возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело после жестокого нападения группы подростков на школьника в автобусе и на остановке в Челябинске. Инцидент произошел вечером 14 февраля.

По данным следствия, компания подростков зашла в автобус, следовавший по маршруту № 64 на улице Братьев Кашириных. Сначала они устроили конфликт с кондуктором, а затем напали на троих мальчиков. По словам очевидцев, нападавшие использовали предметы, похожие на кастет и ракетницу. В какой-то момент агрессивные молодые люди вытолкали потерпевших из салона на остановку и продолжили избиение на улице. В результате телесные повреждения получил один из подростков.

Как сообщили в региональном следственном управлении, по поручению и. о. руководителя ведомства было незамедлительно возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей участников конфликта.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что к расследованию подключены сотрудники уголовного розыска и участковые. Выяснение детальной картины происшествия находится на контроле руководства городского УМВД.