Автоэксперт Балабас назвал причины участившихся возгораний китайских автомобилей

За последний месяц в России произошло два случая возгорания автомобилей китайского производителя GAC. В обоих случаях автомобили были новые — первому исполнился год, а второй купили около месяца назад. Автоэксперт Евгений Балабас рассказал, являются ли эпизоды с воспламенением китайских автомашин признаком наметившейся тенденции. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, судить о безопасности китайских автомобилей и непосредственно бренда GAC после двух случаев возгорания некорректно, поскольку вероятность подобного происшествия «в рамках статистики стремится к нулю», поэтому ни о какой опасной тенденции речи здесь нет, тем более что автомобили прочих производителей также периодически возгораются.

Эксперт добавил, что автомобили чаще горят после довольно большого числа эксплуатантов, каждый из которых вносит в их конструкцию свои неквалифицированные доработки, прежде всего по электросистеме. Для новых автомашин это не самая типичная ситуация. Производители, которые основательно работают в нашей стране и серьезно нацелены на отечественный рынок, однозначно разберутся в проблеме и пойдут навстречу своим клиентам.

По его мнению, любой автомобиль может воспламениться по целому ряду причин: от проблем в пожароопасных сегментах до перегрева шины. Однако в самой Поднебесной автомобили местных производителей не страдают от массовых возгораний, а в нашей стране такие случаи носят единичный характер, то бить тревогу и делать «далекоидущие выводы» о них пока не следует.