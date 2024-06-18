Автоэксперт Балабас перечислил ключевые опасности для автомобиля во время сильного ливня

Во время сильных и затяжных ливней водителям легковых автомобилей следует внимательно следить за дорогой и избегать глубоких луж, поскольку они могут стать гидроударом двигателя и причиной попадания воды в разные узлы транспортного средства. Автоэксперт Евгений Балабас рассказал о рисках и опасностях, которые непогода несет для автовладельцев. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, отказываться от езды на автомобиле во время гроз и ливней вовсе не стоит, так как машины как раз и предназначены для комфортного передвижения в самых различных условиях. Тем не менее стоит помнить, что ключевой опасностью «заплыва» по глубокой луже на автомобиле является гидроудар двигателя. Несмотря на то что вероятность этого достаточно низка, но чем выше будет уровень воды на дороге, тем больше шансов залить ею моторный отсек.

Эксперт добавил, что при этом езда по глубоким лужам все равно очень вредна для автомобиля, так как уменьшает срок службы большого числа его узлов. Например, вода может попасть под пыльники направляющих тормозных суппортов, затечь во «все мыслимые полости» на днище автомобиля и тем самым оказывать коррозионное воздействие на элементы автомашины.

По его мнению, также вода может попасть в узлы автомобиля, где находится масло. В связи с чем при преодолении совсем глубоких луж желательно сменить масло во всех узлах, которые были омыты потоком воды.