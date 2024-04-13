Автоэксперт Балабас рекомендует не ограничивать аптечку в автомобиле габаритами и регламентом

Многие жители нашей страны в весенне-летний сезон предпочитают отправляться в туристические путешествия на личных автомобилях, причем нередко на дальние расстояния. Планирование подобной поездки подразумевает не только построение маршрута, а также и наполнение машины всем необходимым. По словам автоэксперта Евгения Балабаса, перед дальней поездкой автовладельцам нужно убедиться, что имеющиеся инструменты не окажутся бесполезными в непредвиденной ситуации и снабдить аптечку необходимыми лекарственными препаратами и полезными приспособлениями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что при наполнении аптечки в своем автомобиле не стоит ограничиваться официальными требованиями. Важно опираться на свои потребности и выбирать те лекарства и средства, которыми автомобилист умеет пользоваться. Так, окажутся кстати универсальные лекарственные средства при возникновении непредвиденной критической. Также важно наличие антисептика и «прикладных вещей» вроде иглы с нитью, лупы, ножниц и пинцета, перевязочные материалы с пластырями. Таким образом, автомобильная аптечка должна быть навроде туристической.

По мнению эксперта, снаряжение автомобилиста во многом зависит от характера поездки. При условии если водитель едет далеко, однако держится оживленной дороги с хорошей связью и большим количеством остановок, то сильно беспокоиться об экстренных ситуациях, помимо ДТП, ему не придется. Не помешает взять с собой газовый примус, маленькую газовую горелку, побольше питьевой бутилированной воды, запаску, домкрат и баллонный ключ.