Автоэксперт Кадаков пояснил, почему возгорание «Лады Калины» в Люберцах не связано с жарой

В Люберцах «Лада Калина» взорвалась прямо на дороге из-за перегрева шланга кондиционера в связи с сильной жарой. Автомобиль был приобретен семьей всего несколько месяцев назад. По словам автоэксперта Максима Кадакова, причиной возгорания стала вовсе не жара, а неисправность машины. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что хороший антифриз не горит.

По мнению эксперта, аномальная жара выводит из строя неисправные автомобили не впервые. Ранее инциденты в основном были связаны с китайским автопромом. Так, в мае кроссовер GAC загорелся прямо на трассе М12. Водитель получил серьезные ожоги и долгое время не мог избавиться от ремня безопасности, его заклинило.

Он напомнил, что производитель авто тогда признал факт пожара и начал расследование. Позже компания отказалась выплачивать водителю компенсацию. В плане «АвтоВАЗа» и возгорания «Калины» на данный момент ничего не известно.