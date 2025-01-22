Автоэксперт Нестеренко пояснил необходимость проверки знания ПДД при замене водительского удостоверения

Замена водительского удостоверения является стандартной процедурой, проводимой раз в десять лет. Тем не менее последние годы действует система автоматического продления прав, позволяющая не посещать ГИБДД лично. Автоэксперт Алексей Нестеренко рассказал, насколько эффективна подобная система и необходимо ли что-то существенно менять в процедуре замены документа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, такие правила не совсем оправдывают себя. Так, человек в течение десяти лет может получить какое-то заболевание, которое станет препятствовать управлению транспортным средством, а при введении автоматического продления прав уходит элемент контроля.

Эксперт подчеркнул, что при этом сегодня водители не проходят никаких дополнительных обучений, не подтверждают знание ПДД и владение навыками вождения.

По его мнению, решением проблемы может стать введение специальной аттестации, экзамена, позволяющих оценивать знания водителей. Однако сегодня стараются сделать ряд послаблений для водителей, которые в перспективе могут навредить не только им самим, но и окружающим людям.

Ранее МВД напомнило ставшим россиянами гражданам о скорой аннуляции иностранных водительских прав.