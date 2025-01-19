МВД напомнило ставшим россиянами гражданам о скорой аннуляции иностранных водительских прав

С 1 апреля 2025 года иностранные водительские удостоверения, выданные гражданам, которые в течение предыдущего года получили российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание на российской территории, будут признаны недействительными, информирует ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы Министерства внутренних дел.

Там пояснили, в соответствии с законодательством, которое было принято в апреле 2024 года, иностранные водительские права теряют свою силу через год после получения владельцем вида на жительство в России или российского гражданства.

Также, если владелец документа стал гражданином России, то его иностранные права становятся недействительными через год после первого въезда в страну.

За управление транспортным средством с недействительными правами предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей и временное изъятие прав до их восстановления, как сообщили в Министерстве внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в России отложили введение запрета на использование смартфонов за рулем. На данный момент, если водитель использует телефон, не оснащенный устройством для телефонных переговоров без применения рук, ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. руб.