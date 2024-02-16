Автоэксперт Подлескин перечислил способы поведения на дорогах в снегопад

Во время сильного снегопада дороги становятся скользкими, что требует особого внимания от водителей. По словам автоэксперта Юрия Подлескина, такие погодные условия ухудшают видимость, расширяют тормозной путь и в несколько раз увеличивают вероятность опасных ситуаций. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что водителям нужно обязательно проверять техсостояние автомобиля перед выездом на дорогу с целью минимизации аварийных рисков.

По мнению эксперта, при движении в сильный снегопад следует уменьшить скорость, расширить дистанцию между автомобилями, а также сократить число поездок на автомобиле в подобных условиях.