Автоэксперт Попов перечислил главные опасности для водителей в гололед

По словам автоэксперта Дмитрия Попова, в гололед водителей подстерегает три главных опасности: попадание в занос, боковой снос передней оси на поворотах при резком маневрировании и блокировка колес. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что в случае наличия переднего привода у автомобиля для выхода из заноса необходимо давить на газ, увеличивать обороты двигателя, себя вытягивать, как детский автомобиль на веревочке, потянуть его вперед. В заднеприводном же автомобиле все наоборот: следует отпустить педаль газа для того, чтобы задние колеса начали осуществлять торможение двигателем и стабилизировали автомобиль по оси.

По мнению эксперта, при боковом сносе передней оси на поворотах необходимо снижать скорость и поворачивать руль влево, то есть сокращать угол между направлением колес и результирующей центробежной силой.

Он добавил, что при блокировке колес антиблокировочная система дает возможность сохранить управляемость автомобиля при необходимости резкого нажатия на педаль тормоза. В случае отказа данной системы следует резко нажать на педаль тормоза и плавно отпускать ее до появления натянутого вращения колеса.

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