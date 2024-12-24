SHOT: в РФ резко увеличилось число штрафов за украшенные к Новому году машины

В России резко увеличилось количество штрафов за машины, украшенные гирляндами. Об этом сообщил SHOT.

Отмечается, что владельцы автомобилей, которые решают добавить яркие элементы декора, могут столкнуться со штрафами в размере 500 руб. по статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), касающейся изменения конструкции транспортного средства.

Более того, инспекторы могут потребовать снять гирлянды и привести автомобиль в порядок, показав таким образом, что на нем нет никаких лишних украшений.

Известны случаи, когда некоторые радикальные любители зимнего праздника устанавливают на крышах своих автомобилей маленькие новогодние елки, не заботясь о способах их крепления. Другие же полностью обвешивают свои автомобили гирляндами, подключая их к электросистеме. Такие изменения, отмечают автоэксперты, являются вмешательством в проводку.

Вице-президент Национального Автомобильного Союза (НАС) Ян Хайцеэр пояснил, что избежать наказания можно, если гирлянды подключить к прикуривателю, ведь это не будет считаться изменением конструкции. Также можно установить елки на багажник на крыше, что является допустимым вмешательством.

Ранее юрист Игорь Зверев рассказал, как избежать штрафа в 5 тыс. руб. за украшение подъезда к Новому году.