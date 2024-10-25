Автоэксперт Сажин назвал причины нежелательности снижения скоростного порога на дорогах

В начале октября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что действующий нештрафуемый порог в 20 км/ч «нормально работает» и отменять его не планируется. Глава МВД России Владимир Колокольцев также высказался против уменьшения нештрафуемого порога. По словам автоэксперта Владимира Сажина, в настоящее время все камеры видеонаблюдения работают в автоматическом режиме, у них хорошая четкость фиксации скорости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что необходимо уменьшать штрафуемый порог, из головы водителей убирать указанные 20 км. При этом разрешенная скорость определяется знаками, однако водители держат еще +20 в голове. Следовательно, сам порог можно не сокращать, просто уменьшить в городах максимальную скорость до 50 км/ч. К тому же на отечественных дорогах следует создать разграничение полос по скоростям на примере немецких автобанов.

По мнению эксперта, такое разграничение даст возможность водителям ехать с комфортной для них скоростью, не создавая помех другим. Многие ДТП происходят именно на фоне резкого торможения автомобиля, движущегося с низкой скоростью, и неспособности водителя следующего автомобиля вовремя отреагировать.

Ранее он пояснил принципы работы новых камер видеонаблюдения на российских дорогах.