Автоэксперт Сажин назвал причины роста ДТП среди мотоциклистов

В текущем году в нашей стране зафиксировано почти 780 аварий из-за нарушения ПДД мотоциклистами и почти 1,6 тыс. происшествий из-за нарушения ПДД водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, нарушений среди мотоциклистов стало больше. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, прежде всего это связано с тем, что, несмотря на решение одной из двух ключевых российских проблем, другая, которая именуется дураками, все-таки осталась.

Эксперт добавил, что скорость – это своего рода наркотик, с каждым разом хочется больше. Тем не менее малейший камень на дороге, утомленность либо разметка могут привести к потере управления водителем.

По его мнению, также страдает и качество обучения. Так, сдача на права на мотоцикл сегодня производится, как правило, на площадке, а программа должна предусматривать экзамен и на площадке, и городское вождение.

Ранее он назвал пути действия пятикратного увеличения штрафов для самокатчиков.