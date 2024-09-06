Автоэксперт Сажин назвал пути действия пятикратного увеличения штрафов для самокатчиков

Кикшеринговые компании ввели существенные штрафы: 100 тыс. рублей за передачу электросамоката несовершеннолетним, использование самоката вдвоем и за езду в алкогольном опьянении. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, увеличатся ли после этого безопасность и культура езды на самокатах с подобными мерами. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, прежде всего не поголовная практика, а коснется только компании «МТС Юрент». Хотя было бы полезно, если бы она распространилась на прочие кикшеринговые компании и вообще разошлась по всей стране.

Эксперт пояснил, что на данный момент непонятно, кого будут наказывать, в случае если самокатом управлял 16-летний подросток — родителей или его самого. Как это учитывать, если он, например, сирота.

По его мнению, остается надеяться, что со временем все пользователи кикшеринга начнут сами соблюдать правила дорожного движения и не станут доводить до усиления мер, а пятикратное увеличение штрафа не приведет оттока клиентов к более лояльному владельцу кикшерингового бизнеса.

Ранее сообщалось, что свыше 700 штрафов выписали за катание на самокатах в Нижнем Новгороде с начала года.