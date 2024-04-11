Автоэксперт Сажин назвал способы избежать обмана мошенников при покупке автомобиля

Покупка любого автомобиля является важным и ответственным событием в жизни автолюбителя. И всегда есть риск попасть в неприятную ситуацию, никто не застрахован от мошенников и «перекупов». Автоэксперт Владимир Сажин перечислил ряд ключевых правил, чтобы не попасть впросак, не стать жертвой и несчастливым обладателем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, покупку автомобиля и квартиры не следует откладывать на последний момент, ожидая, что появятся лучшие предложения или они подешевеют. При этом важно помнить, что нередко автосалоны могут помимо скидок нагрузить дополнительное оборудование под видом предоставления рассрочки или кредита.

Эксперт добавил, что при покупке автомобиля в салоне в кредит можно нарваться на мошенников. «Перекупов» и аферистов определить на сайтах по картинке в Сети достаточно сложно, а выяснить такое можно лишь после диалога с продавцом. Прежде всего необходимо проверить документы и узнать, соответствует ли личность продавца средства с тем, что указано в документах. Кроме того, не стоит вестись на предложение перевести деньги под залог из-за того, что якобы за автомобилем выстроилась очередь.

По его мнению, не следует также покупать автомобиль в темное время суток, только вымытую машину тоже брать не следует, необходимо подождать, пока она обсохнет, поскольку под мокрым авто можно скрыть изъяны кузова, перепады краски и прочее. Идеальным способом избежать обмана станет поездка совместно с продавцом в МРЭО, а после постановки на учет отдать ему денежные средства.