Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), выступил с инициативой убрать пиццу из меню школьных и студенческих столовых. Взамен он предлагает традиционные русские пироги, сообщил newsler.ru.

По словам Бородина, российские дети слишком часто выбирают итальянское блюдо и постепенно теряют связь с национальной кухней. Он призвал вернуть в меню кулебяки, курники, расстегаи и другие привычные пироги. Кроме того, общественник предложил на законодательном уровне запретить вывески со словом «пиццерия» и другими иностранными названиями в общепите, если они не переведены на русский язык.

По данным издания, в своем канале в мессенджере MAX Бородин объяснил позицию тем, что Италия числится среди недружественных России государств и поставляет оружие Украине. Пиццу он назвал инструментом «мягкой силы», подчеркнув, что зарубежная еда постепенно вытесняет отечественные кулинарные традиции.

Ранее сообщалось, что депутат Журова выступила против запрета пиццы в школах.