Эль‑Ниньо к концу 2026 года может усилиться: прогноз аномалий и температуры от Гидрометцентра

К концу 2026 года Эль-Ниньо может стать заметно сильнее и повлиять на атмосферные процессы в мировом масштабе. О том, что говорят климатические прогнозы, каких погодных аномалий стоит ждать и какая зима прогнозируется в России, — в материале Погода Mail.

По информации издания, природное явление остается одним из главных факторов, определяющих погодные отклонения по всему миру. Согласно Глобальному сезонному климатическому обзору, с ноября 2026-го по январь 2027 года температура поверхности океана в зоне Эль-Ниньо способна подняться на 3,8 градуса выше нормы. Максимального отклонения ожидают к концу декабря. В Гидрометцентре России подчеркнули: этот показатель существенно превышает значения последних четырех десятилетий.

Эль-Ниньо меняет атмосферную циркуляцию, особенно в тропиках, и часто усиливает глобальное потепление. Но последствия зависят от силы, длительности и сезона возникновения явления, а также от его связей с другими климатическими процессами — к примеру, с диполем Индийского океана. Важно и то, что даже при нейтральном состоянии возможны экстремальные погодные события.

Заблаговременные прогнозы позволяют выявлять риски заранее. По предварительным оценкам для России, с октября по март на большей части страны температура ожидается около или выше нормы. Исключение — Дальневосточный федеральный округ: там зима может оказаться суровее прошлогодней, а вероятность штормов повышается.

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