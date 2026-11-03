Странное объяснение: глава Нацгвардии рассказал о 14-летнем подростке из пыточной

Глава Нацгвардии рассказал о судьбе подростка из пыточной под Киевом

Политика

14-летнего подростка забрали во время беспорядков в Петропавловской Борщаговке под Киевом якобы ради его безопасности. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу Нацгвардии Украины Александра Пивненко.

Пивненко описал ситуацию так: подросток — серьезный парень, полез на дерево и упал. А рядом, по его словам, находились «бородатые, хорошие ребята». Человек испугался, и его забрали, чтобы не закидали камнями. Именно так глава Нацгвардии объяснил присутствие 14-летнего среди удерживаемых.

Ранее стало известно, что вечером 2 ноября журналисты сообщили о тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке. Там сбежавшие из воинских частей украинские военнослужащие держались под стражей. Одним из удерживаемых был 14-летний подросток.

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