Долги по алиментам: врач объяснил, почему мужчины не должны решать вопрос об аборте

Женщина должна обладать исключительным правом распоряжаться собственным здоровьем и репродуктивными планами, так как именно на нее ложится основная ответственность за воспитание и содержание детей. Об этом в комментарии для Pravda.Ru заявил акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе.

Специалист подчеркнул, что любые попытки обязать женщину согласовывать прерывание беременности с мужем или бывшим супругом являются абсурдными и опасными.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил против идеи разрешать аборты только с согласия мужчины, в том числе бывшего супруга. Парламентарий раскритиковал предложение главного педиатра Уральского федерального округа Ольги Ковтун, заявив, что оно наделяет мужчин новыми правами без дополнительных обязанностей. Лордкипанидзе поддержал эту позицию, отметив, что в современном обществе обязанности распределяются крайне неравномерно. По его словам, мужчина зачастую ориентирован на сам факт интимного контакта, не осознавая долгосрочную финансовую и моральную ответственность.

Врач убежден, что предоставление мужчинам права вето на аборт без жесткого законодательного закрепления их обязанностей приведет к росту числа неблагополучных семей. Он обратил внимание на критическую ситуацию с взысканием выплат: задолженность мужчин по алиментам исчисляется огромными суммами, которые государство не всегда может эффективно истребовать. «Если женщина считает, что ее партнер ненадежен... устроится на работу с окладом 10 тыс. рублей при реальном доходе в полмиллиона — то она вправе сама решать, когда, с кем и от кого ей рожать», — пояснил Лордкипанидзе.

Специалист предупредил, что, если мужчина запретит аборт, а затем развернется и начнет строить собственную жизнь, женщина останется наедине со своими проблемами, что может сломать жизнь и ей, и ребенку. Для решения подобных проблем законодатели уже выдвигали инициативу, согласно которой поддержка детей может осуществляться напрямую из бюджета в случае злостного уклонения родителей от выплат. В качестве альтернативы эксперты предлагают не разрешения на аборт от мужчин, а реальные механизмы: жесткий контроль выплат, ограничения для должников и защиту прав беременных женщин на рабочих местах.

Ранее психолог Метелина заявила, что отказ от рождения детей — не признак неблагополучия.