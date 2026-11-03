Не все масла одинаковы: какие из них бьют по печени сильнее

Nutrients: исследование показало, какие масла вредят печени сильнее всего

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Длительное употребление топленого сливочного и кокосового масел может способствовать накоплению жира в печени, развитию воспаления и нарушению обмена глюкозы. Об этом сообщает журнал Nutrients.

Ученые из Национального института питания Индии провели эксперимент на 40 мышах. Животных разделили на пять групп. В течение шести месяцев они получали обычный корм либо высокожировую диету с добавлением арахисового, пальмового, кокосового или топленого сливочного масла. Калорийность всех рационов была одинаковой.

Выяснилось: наиболее выраженные нарушения возникали у мышей, получавших топленое сливочное масло. У них наблюдались повышенное накопление жира в печени и брюшной полости, рост триглицеридов в крови, воспаление и снижение чувствительности к инсулину. Кокосовое масло также способствовало накоплению жира в печени, воспалению и инсулинорезистентности. Причем даже без выраженного увеличения жира в брюшной полости.

В группе с пальмовым маслом изменения печени были значительно менее выраженными. Арахисовое масло тоже показало более благоприятные результаты.

Авторы считают: влияние жиров на здоровье зависит не только от количества, но и от состава.

Ранее стало известно, что ученые нашли средство, защищающее печень от алкоголя.

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