Китайцы поедут в Россию: эксперт назвала главных гостей зимнего сезона

Сокращение сроков действия электронных разрешений на въезд в Россию для граждан иностранных государств является зеркальным ответом на действия стран Евросоюза. Об этом в комментарии для Pravda.Ru заявила профессор «Школы гостеприимства» Института управления РАНХиГС Галина Дехтярь.

Эксперт подчеркнула, что любые изменения в визовой политике всегда носят взаимный характер и призваны сбалансировать внешнеполитическую ситуацию. Россия вынуждена реагировать на ужесточение правил, которые вводят недружественные государства в отношении российских граждан, будь то повышение стоимости виз или изменение пакета документов. В качестве свежего примера Дехтярь привела Черногорию, которая с 1 ноября ввела визовый режим для граждан РФ, что стало неожиданным финансовым обременением для владельцев недвижимости на Балканах и изменило их планы на отпуск.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел РФ подготовило законопроект, трансформирующий условия использования электронных виз. Ведомство предлагает установить единый срок действия документа и разрешенного пребывания в стране — 45 суток с момента оформления. На текущий момент виза остается действительной в течение 120 дней, однако находиться по ней в России можно не более месяца. Инициатива предполагает не только уравнивание этих сроков, но и техническую доступность въезда во всех пунктах пропуска, открытых для международного сообщения, а не только в специально дооборудованных. При этом эксперты турбизнеса оценивают нововведение неоднозначно: увеличение срока пребывания вряд ли привлечет новых гостей, а вот сокращение коридора для въезда со 120 до 45 дней создаст неудобства для планирования поездок.

Что касается перспектив увеличения числа гостей, то существенного скачка из-за изменения сроков действия виз ждать не стоит. По словам Галины Дехтярь, ноябрь традиционно считается «пустым» месяцем для отрасли, однако в зимний период ожидается оживление за счет праздников. Основной прирост турпотока обеспечивают страны с особыми договоренностями — в частности, Китай в рамках групповых безвизовых поездок. Эксперт призвала разделять туристические потоки и трудовую миграцию, где сейчас обсуждаются меры по ограничению въезда семей иностранных рабочих, и ориентироваться на официальные данные МИД, так как визовая политика стран ЕС продолжает диктовать условия взаимодействия.

Ранее МИД назвал страны с наибольшим спросом на электронные визы в Россию.