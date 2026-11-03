Жесткие меры: миграционная политика РФ направлена на порядок и профилактику

Ужесточение миграционной политики в России преследует двойную цель: это не только реакция на уже совершенные проступки для поддержания общественного порядка, но и превентивная мера, направленная на предупреждение правонарушений. Об этом в эфире телеканала « Крым 24 » подробно рассказала начальник отдела по вопросам трудовой миграции МВД по Крыму Ксения Темрякович.

Она подчеркнула, что большинство иностранцев приезжают в страну ради заработка, однако одного лишь факта трудоустройства давно недостаточно для легального пребывания. Россия ждет от гостей не только рабочих рук, но и строгого соблюдения законодательства, а также выполнения всех установленных требований.

По словам Темрякович, корень проблемы кроется в нежелании части приезжих уважать местные правила и адаптироваться к российскому обществу. При пересечении границы каждый иностранец в обязательном порядке знакомится с законами страны и берет на себя обязательство их соблюдать. Если человек игнорирует эти договоренности и демонстрирует пренебрежение к правопорядку, государство оставляет за собой право применить к нему самые жесткие меры, вплоть до принудительного выдворения.

Главная задача государства в этой сфере — работать на опережение и купировать нарушения еще до того, как они перерастут в серьезную угрозу безопасности. Тем не менее, если закон все же нарушен, иностранные граждане должны нести за это полную ответственность без каких-либо поблажек. Как резюмировала представитель МВД, новые правила четко разделяют добросовестных работников, которые нужны экономике, и тех, кто использует территорию России для дестабилизации обстановки или правового нигилизма.

Ранее она объяснила ужесточение миграционной политики.