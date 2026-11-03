Атака на холодильники в семи странах ЕС: эксперт рассказал, как хакеры обошли защиту

В ночь на 2 ноября в семи государствах Евросоюза взломали холодильное оборудование. По мнению Романа Ромачева, офицера ФСБ в запасе, причиной стала беспечность владельцев магазинов: технику не обновляли годами, сообщает ВФокусе Mail.

Как пояснил эксперт, атака велась через давно известные уязвимости — искать закрытые лазейки хакерам не понадобилось. Им хватило небрежности сотрудников и пренебрежения элементарными мерами защиты.

Обычно удары по критической инфраструктуре наносят с помощью «уязвимостей нулевого дня», отметил Ромачев. На рынке кибербезопасности такие бреши ценятся высоко: целая индустрия занята их поиском и продажей для последующих атак.

«Часто их приобретают и сами разработчики. Например, Google платит неплохие деньги, десятки тысяч долларов, если вы найдете такую уязвимость у них», — пояснил он.

Проблемы, по его словам, начинаются, когда производитель отказывается выкупать найденную уязвимость — тогда она может утечь к злоумышленникам. Но в случае с европейскими холодильниками все оказалось проще: оборудование Danfoss моделей AK-SM и AK-SC не получало обновлений безопасности с 2021 и 2016 годов соответственно.

По мнению эксперта, время для атаки выбрали неслучайно: настройки температуры изменили поздно вечером, когда магазины уже закрылись. Проблему обнаружили лишь утром — когда исправлять ситуацию было поздно.

«Если бы хакеры устроили взлом в рабочие часы, то продавцы, сотрудники зала или любые другие ответственные люди, которые контролируют оборудование в супермаркете, быстро бы обратили внимание на перегрев и отключили бы устройство от интернета», — уверен он.

Ромачев уверен: это не разовая акция. Уязвимость стала известна многим хакерским группам еще после атаки на холодильники во Франции, и теперь ее активно берут на вооружение разные силы. Эксперт согласен: продовольственная безопасность — критически важная сфера, ведь людей всегда волнует, смогут ли они купить свежие продукты или лекарства, хранящиеся с соблюдением всех требований.

«Какой-то иной сигнал я в этом не вижу. Это часть гибридной войны. Хакерские атаки всегда были и будут в дальнейшем», — заключил офицер ФСБ в запасе.

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