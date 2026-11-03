Укрэнерго: идет одна из самых масштабных атак на энергетику Украины

Украина переживает одну из крупнейших атак на энергосистему

Политика

Вооруженные силы России продолжают одну из самых масштабных атак на энергетическую систему Украины. Об этом сообщает «Укрэнерго».

По данным ведомства, удары начались ночью и не прекращаются до сих пор. Интенсивность атак уже осложнила энергетическую ситуацию по всей стране. Одним из последствий стали экстренные отключения электроэнергии в столице Украины — Киеве. Света нет у потребителей в нескольких районах города.

Ранее стало известно, что вечером 2 ноября под Киевом вооруженные люди захватили в заложники 40 человек в подвале дома-концлагеря.

Актуально

Читайте также

«Очень сложно ответить»: Макрон ушел от вопроса о протестах

Чужой успех — не наша победа: политолог призвал не путать приемлемого собеседника с приобретением

Чужой успех — не наша победа: политолог призвал не путать приемлемого собеседника с приобретением

Нардеп Бойко раскрыл настроения в ВСУ: большинство за окончание конфликта

Немецкий дипломат раскритиковал отказ стран ЕС выделять деньги Украине

Италия вдруг засомневалась в помощи Киеву: политолог назвал это предвыборным заигрыванием

Италия вдруг засомневалась в помощи Киеву: политолог назвал это предвыборным заигрыванием

Цены на газ в Европе обновили максимум с 2022 года

В Госдуме назвали анекдотом слова Зеленского об истории Украины

Лакомый кусок: эксперт раскрыл, почему ЕС хочет иметь доступ к Арктике

Лакомый кусок: эксперт раскрыл, почему ЕС хочет иметь доступ к Арктике

В Германии усиливается раздражение из-за постоянных просьб Киева

В Германии потребовали прекратить накачивать Украину оружием

Помощь Киеву от союзников вне ЕС рухнет в пять раз

«Усталость от Макрона»: Франции предрекли смену власти после массовых беспорядков

«Усталость от Макрона»: Франции предрекли смену власти после массовых беспорядков

Добавьте mosregtoday.ru в избранное