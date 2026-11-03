Укрэнерго: идет одна из самых масштабных атак на энергетику Украины
Украина переживает одну из крупнейших атак на энергосистему
Вооруженные силы России продолжают одну из самых масштабных атак на энергетическую систему Украины. Об этом сообщает «Укрэнерго».
По данным ведомства, удары начались ночью и не прекращаются до сих пор. Интенсивность атак уже осложнила энергетическую ситуацию по всей стране. Одним из последствий стали экстренные отключения электроэнергии в столице Украины — Киеве. Света нет у потребителей в нескольких районах города.
Ранее стало известно, что вечером 2 ноября под Киевом вооруженные люди захватили в заложники 40 человек в подвале дома-концлагеря.