Бесплатные путевки: в Нижегородской области растет число реабилитированных работников

Производственная травма — это всегда тяжелый удар, но для нижегородцев она давно перестала означать крест на здоровье и карьере. В регионе продолжает действовать масштабная программа реабилитации, по которой в 2026 году свыше тысячи человек уже прошли санаторно-курортное лечение, а еще почти триста смогут отправиться на восстановление до конца года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Финансовое бремя здесь полностью берет на себя система обязательного социального страхования: ни работник, ни его начальник не платят ни копейки за путевки и проезд. От пострадавшего требуется лишь вовремя подать заявление и довериться врачам.

Механизм этой поддержки выстроен с хирургической точностью под нужды каждого человека. Стандартный курс длится 21 день, но, если речь идет о травме позвоночника, лечение удваивается до 42 дней — организму требуется вдвое больше времени на бережное и тщательное восстановление. Чтобы человек мог полностью сосредоточиться на здоровье, не боясь остаться без денег, на весь период ему оформляется дополнительный оплачиваемый отпуск. Врачи Бюро медико-социальной экспертизы прописывают индивидуальную программу, а льгота может предоставляться ежегодно. Нижегородцев направляют в 12 многопрофильных центров Социального фонда, разбросанных от Подмосковья и Анапы до Тюменской области. Там в распоряжении пациентов оказывается серьезная медицинская база: от бальнеологических ванн и физиотерапии до лечебной физкультуры и психологической разгрузки. Но реабилитация не ограничивается только санаторием: пострадавшим начисляют единовременные и ежемесячные выплаты, оплачивают дорогие лекарства, выдают специально оборудованные автомобили и другие технические средства. Чтобы получить такую путевку, достаточно зайти на портал Госуслуг или прийти в клиентскую службу Соцфонда.

Эффект от этой поддержки расходится кругами, затрагивая всех. Сами пострадавшие получают реальный шанс избежать инвалидности, сократить сроки больничного и вернуться к полноценной жизни. Работодатели сохраняют в штате опытных специалистов, которые после грамотного курса восстановления быстрее возвращаются в строй, а не ищут замену на рынке труда. Регион в целом снижает колоссальную нагрузку на здравоохранение и бюджет, ведь вовремя купировать последствия травмы и вернуть человека к труду в разы дешевле, чем годами выплачивать пенсию по инвалидности и лечить хронические осложнения. В долгосрочной перспективе такая забота укрепляет доверие к системе социального страхования и стимулирует людей работать легально, зная, что они защищены. Государство наглядно показывает, что человек не остается один на один с бедой.

Таким образом, более тысячи жителей области уже вернулись к жизни, еще около трехсот сделают это до боя курантов. Цифры доказывают, что помощь действительно востребована и доступна. Путевки бесплатны, а спектр услуг покрывает все потребности — от восстановления мышц до работы с психологической травмой. Дополнительные выплаты и спецтранспорт лишь усиливают этот эффект. Главное правило здесь одно — не затягивать с обращением. Заявление через Госуслуги или клиентскую службу Соцфонда позволяет быстро включиться в процесс. Если темпы сохранятся, к концу года число реабилитированных заметно вырастет, а сама практика окончательно закрепится как один из главных инструментов защиты прав работников в Нижегородской области.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о закупке более 300 единиц оборудования для реабилитации.