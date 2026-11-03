Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол может побывать на фестивале «Воздух Карелии» (16+) в 2027 году. Об этом в соцсетях проинформировал главный организатор мероприятия Максим Мазуровский, сообщил karelinform.ru.

По данным издания, разговор о возможном посещении мероприятия иностранным гостем зашел на форуме «Российская креативная неделя — Евразия». Мазуровский рассказал Эрролу Маску о своем фантастическом романе «Мир 2.0. Мы — экипаж», одним из персонажей которого стал его сын Илон.

По сюжету книги предприниматель отправляет на российский космический корабль «Пионер» спасательный модуль. От обсуждения романа беседа перешла к самому музыкальному фестивалю — Эррола пригласили приехать туда в следующем году.

Предложение Маска заинтересовало, но дал ли он согласие и каковы его конкретные планы посетить республику, пока не уточняется. Встреча породила и еще одну идею: сделать на фестивале отдельную зону, посвященную космосу, современным технологиям и будущему. Ориентировать ее планируют в первую очередь на детей и подростков.

Ранее миллиардер Ковалев рассказал, когда слова Маска о замене людей ИИ станут пророческими.