Автоэксперт Сажин назвал способы избежать заноса на дороге в зимний сезон

Зимний сезон является переменчивым и непредсказуемым. Так, из-за обильных снегопадов и льда даже самые знакомые дороги могут превратиться в настоящий вызов для водителей. Одной из наиболее опасных ситуаций для автомобилистов зимой могут стать заносы автомашины. Автоэксперт Владимир Сажин перечислил ряд полезных советов избежать заноса зимой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, основным правилом является банальное недоведение до заноса.

Эксперт добавил, что в трудных погодных условиях следует управлять автомобилем на той скорости, при которой можно контролировать ситуацию и помнить, что электроника в любой момент может отказать.

По его мнению, наиболее действенный способ недоведения до заноса в сложных погодных условиях — элементарно сбавить скорость.