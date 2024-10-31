Автоэксперт Сажин назвал способы поведения в случае, если ураган настиг в дороге

Ураганы больше не ужасы, которыми нас пугают из телевизора. Эти природные явления перестали быть редкостью и в нашей стране. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, как подготовиться к возможному урагану и что делать, если он уже застал врасплох. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в такую ситуацию лучше всего не попадать. В целом если ураган настигнет человека в дороге, маловероятно он успеет что-то сделать. Единственное, что может помочь, — это молитва о том, чтобы автомобиль приземлился на колеса и при ударе о землю они не отвалились.

Эксперт подчеркнул, что в целом не стоит выезжать на дорогу в подобную погоду, особенно когда предупреждают, что скоро примчится ураган или надвигается цунами. Помимо этого, необходимо чаще обращать внимание на смс-оповещения об изменениях погоды и смотреть на скорость ветра.

Ранее он назвал причины нежелательности снижения скоростного порога на дорогах.