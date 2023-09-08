Автоэксперт Сажин определил виновного в гибели велосипедисток на трассе «Скандинавия»

Сегодня на трассе «Скандинавия», ведущей из Санкт-Петербурга в Выборг водитель фуры въехал в колонну велосипедистов. В результате погибли двое спортсменок-подростков. При этом тренер группы не был авторизован на тренировки на скоростной трассе. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, нужна ли для подобных велогрупп специальная выделенная трасса и кто виноват в гибели подростков. Об этом сообщает Общественная Служба Новосте й.

По его словам, если не принимать во внимание тот факт, что тренер не имел права выезжать на трассу, в любом случае виноват водитель фуры, поскольку он нарушил правила дорожного движения.

Эксперт добавил, что не заметить колонну велосипедисток в ярких костюмах, сопровождаемых машинами с мигалками, не заметить было невозможно.

По его мнению, в расследовании обстоятельств дела следует использовать карту тахографа.

Сажин отметил, что в само движении группы велосипедистов с тренером никаких нарушений не было.