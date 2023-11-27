Автоэксперт Сажин перечислил изменения в процессе оформления ДТП без ОСАГО

Проект закона о полисе ОСАГО был одобрен депутатами нижней палаты парламента в первом чтении. При полном принятии закона владельцам автомобилей больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, что может измениться в процессе регистрации автомобилей и каково будет отношение к этому у автомобилистов и страховщиков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, инициатива хорошая, однако у любой палки всегда есть два конца. Так, положительное влияние он окажет на тех, кто не планирует пользоваться автомобилем в ближайшее время или использует его для поездок на дачу.

Эксперт добавил, что никакой смысловой нагрузки для постановки автомобиля на учет страховка не имеет. Тем не менее мы откатываемся в девяностые и нулевые, когда разбор ДТП происходил по понятиям, а не по правилам дорожного движения.

По его мнению, сотрудники Госавтоинспекции должны настраивать камеры движения на уличное выявление машин без страховки.