Автоэксперт Сажин перечислил ключевые правила вождения в метель и снегопады

В европейскую часть нашей страны пришел североатлантический циклон «Ольга», который принес с собой резкое похолодание до -20 °С в некоторых регионах, а Московский регион накроет рекордными снегопадами. Автоэксперт Владимир Сажин дал советы по безопасному передвижению на автомобилях во время снегопадов и в условиях пониженной видимости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, прежде всего следует отказаться от поездок без острой необходимости, а также иметь с собой теплые вещи в автомобиле.

Эксперт добавил, что в снегопад водителям необходимо ехать плавно, а при торможении скорость нужно сбрасывать заранее.

По его мнению, в условиях плохой видимости необходимо включить световые приборы, противотуманные фары, противотуманные фонари сзади, если автомобиль ими оборудован.