Автоэксперт Сажин перечислил ограничивающие обзор водителя предметы в машине

Владельцы автомобилей в нашей стране любят модернизировать собственных «железных коней». Так, они тонируют стекла, крепят дефлекторы и спойлеры, а также широко меняют сам салон автомобиля, тем самым размещая в нем экраны для просмотра видео. По словам автомобильного эксперта Владимира Сажина, ограничения по части тонировки стекол более чем оправданны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что затемнение передних и боковых стекол посредством спецпленки запрещено из-за того, что у водителя и так не вполне широкий обзор в автомобиле, что напрямую оказывает серьезное влияние на безопасность дорожного движения.

По мнению эксперта, к этой категории опасных манипуляций можно отнести и установку больших гаджетов внутри автомобиля.

Он отметил, что также запрещается и вешать шторки на передние боковые стекла, так как блокирует обзор со стороны водителя.