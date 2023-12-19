Автоэксперт Сажин перечислил способы избежать мошенников и воров в Новый год

Новогодние праздники являются временем радости, семейных встреч и отдыха. Тем не менее в это время активизируются угонщики и похитители имущества из салонов автомобилей. Автоэксперт Владимир Сажин назвал простые и эффективные способы, способствующие сохранить свое имущество и избежать неприятностей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, не следует в новогоднюю ночь оставлять вещи на заднем сидении машины, и нужно проверить, что все двери закрыты.

Эксперт добавил, что не стоит забывать о различных способах отвлечения, всегда закрывать двери автомобиля на замки.

По его мнению, при обнаружении пропавших вещей из салона автомобиля следует незамедлительно заявить по номеру «112» и подать заявление в ближайший отдел полиции.