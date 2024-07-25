Автоэксперт Сажин перечислил способы спасения двигателя от перегрева в летний сезон

Конец июля — самый разгар отпусков и поездок на море. В текущем году жара особенно жестока, от которой страдают не только люди, а также и автомобили. Так, долгие поездки и городские пробки создают идеальные условия для перегрева двигателя. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, из-за чего же автомобиль может перегреваться и как с этим бороться. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, в случае некорректной работы системы охлаждения автомобиля любая машина станет кипеть как самовар. В случае если автомобиль перегрелся, в первую очередь следует его припарковать у правого края, убрав с проезжей части, чтобы не создавать помех прочим участникам дорожного движения.

Эксперт подчеркнул, что открывать капот и искать причину перегрева следует только в случае, если автомобиль остынет, не следует и охлаждать автомобиль, поливая двигатель холодной водой, чтобы его не повело, потому что перегревы двигателя ведут к тому, что масло выгорает и двигатель тоже может заклинить.

По его мнению, в летний сезон прогревать двигатель не нужно так же, как зимой.