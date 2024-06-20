Автоэксперт Сажин подверг критике инициативу относительно образования «электросамокатной полиции»

В столице назревает новый спор – о безопасности и порядке передвижения на самокатах. Две трети жителей Москвы выразили недовольство поведением самокатчиков, чувствуя себя некомфортно в их обществе. В ответ на это в нижней палате парламента предложили создать «электросамокатную полицию». Автоэксперт Владимир Сажин поделился своим мнением по данному поводу. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, непонятно, за счет каких налоговых отчислений налогоплательщиков станет содержаться создаваемая структура и чем они будут заниматься в «не сезон».

Эксперт подчеркнул, что при этом проблема с электросамокатами и прочими «электрическими гаджетами» действительно имеет место и ее следует решать. Так, есть смысл принять закон о том, чтобы допускать до управления электросамокатами только при наличии водительского удостоверения категории «М», после чего можно создавать «профилактические-карательные структуры».

По его мнению, в мегаполисах уже имеются структуры, администрирующие нарушения правил парковки, поэтому как раз их полномочия и следует расширять.