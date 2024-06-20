Автоэксперт Сажин подверг критике инициативу относительно образования «электросамокатной полиции»
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В столице назревает новый спор – о безопасности и порядке передвижения на самокатах. Две трети жителей Москвы выразили недовольство поведением самокатчиков, чувствуя себя некомфортно в их обществе. В ответ на это в нижней палате парламента предложили создать «электросамокатную полицию». Автоэксперт Владимир Сажин поделился своим мнением по данному поводу. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, непонятно, за счет каких налоговых отчислений налогоплательщиков станет содержаться создаваемая структура и чем они будут заниматься в «не сезон».
Эксперт подчеркнул, что при этом проблема с электросамокатами и прочими «электрическими гаджетами» действительно имеет место и ее следует решать. Так, есть смысл принять закон о том, чтобы допускать до управления электросамокатами только при наличии водительского удостоверения категории «М», после чего можно создавать «профилактические-карательные структуры».
По его мнению, в мегаполисах уже имеются структуры, администрирующие нарушения правил парковки, поэтому как раз их полномочия и следует расширять.