Автоэксперт Сажин подверг критике новые светофоры с предупреждающим сигналом о приближении автомобилей

Центр организации дорожного движения в столице тестирует новый светофор, предупреждающий пешеходов о возможности появления машины из-за поворота. По словам автоэксперта Владимира Сажина, авторы данной идеи забыли о существовании требования ПДД, где в п. 13.11 прописано, что водитель при повороте обязан уступить дорогу пешеходу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что направить деньги на пропаганду безопасного дорожного движения для водителей и пешеходов и призвать неукоснительно выполнять ПДД можно, тем не менее пешеходы не всегда смотрят на светофор.

По мнению эксперта, а подобных случаях безопасного маневра не получится. Пешеходы думают, что они будут правы в данной ситуации.

Он подчеркнул, что это всего лишь реализация бюджетных денег под видом обеспечения безопасности дорожного движения.