Автоэксперт Сажин пояснил отсутствие необходимости в одеялах и хирургических ножницах в автомобильных аптечках

До 1 сентября планируется утвердить новый состав аптечки. При этом аптечки, выпущенные и приобретенные до введения нового состава, можно будет использовать до конца следующего года. В аптечку нового образца требуют добавить изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник. Автоэксперт Владимир Сажин оценил нововведение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это нововведение можно отнести к серии «других проблем нет», поскольку в этих элементах отсутствует необходимость, так как это не реанимобиль, не автомобиль спасательной службы. В таком случае следующей инициативой должно стать доукомплектовывание автомобиля фиксаторами шейного отдела позвоночника и носилками.

Эксперт отметил, что, вероятнее всего, кто-то из близких родственников тех, кто придумал это нововведение, открыл производство данных одеял, и это наиболее простой способ наработать клиентскую базу.

По его мнению, замена обычных бинтов на эластичные является хорошей идеей, поскольку те, что были раньше, при открытии аптечки просто «распадались на молекулы», к тому же эти бинты многоразовые.