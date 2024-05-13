Автоэксперт Сажин пояснил, почему запрет мигрантам водить автобусы опасен в России

После страшной аварии в северной столице, где автобус упал в реку Мойку в центре города депутаты нижней палаты парламента предложили ввести запрет на наем мигрантов водителями общественного транспорта. По словам автоэксперта Владимира Сажина, данная инициатива может поставить под удар рынок перевозок. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в настоящее время и без того наблюдается нехватка рабочих кадров не только в пассажирских перевозках, но и в грузовых, а также в такси. Поэтому не следует причесывать всех мигрантов под одну гребенку, поскольку многие из них владеют русским языком и водят автомобили лучше многих граждан РФ. Однако навести порядок в данной отрасли необходимо.

По мнению эксперта, с 1 апреля водительское удостоверение можно поменять вместе с видом на жительство на территории нашей страны без сдачи экзаменов. Таким образом, оценить навыки вождения и знания требований ПДД невозможно, поэтому важно создать в транспортных ведомствах аттестационные комиссии, которые станут аттестовывать водителей для работы на общественном транспорте.

Он уточнил, что в подобных случаях должен проводиться комплекс мер и начинать следует с того момента, когда они приехали в Россию, получили разрешение на работу.