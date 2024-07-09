Автоэксперт Сажин считает необходимым отправлять на родину не знающих русский язык и ПДД мигрантов

В Интернете появились результаты тестирования мигрантов на знание ПДД при приеме на работу в один из подмосковных таксопарков. Так, ответы на вопрос о знаке «Уступи дорогу» вызвали смех и недоумение. Среди вариантов ответов: «Три угольник», «Мой дарога», «Если направо эхать направо» и т.д. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, о чем это свидетельствует и как себя вести, если такие водители находятся на дорогах и что еще страшнее везут нас с вами в автомобиле. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, в таком случае вообще возникает вопрос: как такие люди могли получить водительское удостоверение.

Эксперт подчеркнул, что необходимо проверять, кто, как и когда выдавал водительские удостоверения таким гражданам. Если же законность получения под сомнением, то нужно брать экзаменационные карты и проверять их знания, проверять как они проходили аттестацию и получали водительское удостоверение. В случае получения такого удостоверения незаконным путем, нужно его аннулировать и отправлять на родину человека.

По его мнению, если приезжий не знает русского языка, то, как ему удается сдавать экзаменационные билеты на компьютере на русском языке – непонятно. Поэтому следует убрать все эти мошеннические схемы по получению водительских прав в отношении не только иностранных граждан, но и граждан РФ, которые допускаются к управлению транспортными средствами.