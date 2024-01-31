Автоэксперт Сажин считает неправильным отказ от мигающей зеленой фазы светофора

В ряде российских городов стартовал эксперимент с пропуском мигающей зеленой фазы светофора. По мнению авторов идеи, данная мера способствует сокращению аварийности перекрестков. Однако это не так. По словам автоэксперта Владимира Сажина, пропуск мигающей зеленой фазы светофора приведет только к ухудшению аварийной опасности дорог. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что выезд на перекрестки при запрещающем сигнале светофора являются следствием несоблюдения требований правил дорожного движения водителями, которые всегда «стараются куда-то проскочить» при мигающей фазе зеленого сигнала светофора.

По мнению эксперта, для эксперимента следует попробовать на тех же самых перекрестках установить видеокамеры, фиксирующие ускорение перед перекрестком и выезд под запрещающий сигнал светофора.

Он добавил, что принятие подобных мер даст возможность сделать неотвратимым наказание за ускорение перед светофором и выезд на красный или желтый сигналы.