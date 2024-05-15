Автоэксперт Шкуматов считает, что китайский автомобиль в Москве мог загореться из-за дешевых комплектующих

Инцидент, произошедший в столице с самопроизвольным возгоранием китайского автомобиля с одновременным отказом тормозов и заклиниванием ремня безопасности, является довольно опасным. По словам автоэксперта Петра Шкуматова, такие ситуации случаются крайне редко и могут возникать по различным причинам. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что одной из причин могут являться недостатки конструкции самого автомобиля. Машины, проходящие ускоренные сроки разработки и выпуска, могут иметь скрытые дефекты, а выявить данные неисправности можно только при определенных условиях эксплуатации.

По мнению эксперта, на качестве производства могут сказаться экономия на комплектующих и недостаточное внимание к деталям, что свидетельствует о производственном браке. Также причиной могут быть возможные проблемы при техобслуживании автомобиля. Так, ошибки и недочеты могут образоваться по вине сервисного персонала, то есть проблема с данной машиной могла произойти в связи с некачественным или ошибочным обслуживанием.

Он отметил, что нельзя исключить и влияния экстремальных эксплуатационных условий, вроде перегрева, перепадов температур, сильных вибраций или мелких механических повреждений, которые могут ускорить износ деталей и систем автомобиля.

Напомним, что китайский кроссовер GAC загорелся на ходу на трассе в столице, едва не убив водителя. Из-под капота повалил дым, загорелась водительская дверь, а также в машине не сработали тормоза и заклинило ремень безопасности.