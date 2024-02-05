Автоэксперт Цветков рассказал, как совершить безопасное автопутешествие

По словам автомобильного эксперта Александра Цветкова, перед тем как поехать в долгое путешествие на собственном автомобиле, важно уделить внимание ряду деталей для того, чтобы поездка прошла гладко и без неприятных сюрпризов. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что прежде всего стоит проверить уровень масла и прочих жидкостей в моторе, а также состояние аккумулятора и системы зарядки.

По мнению автоэксперта, немаловажно проверить давление в шинах, осмотреть тормозные колодки.

Он отметил, что также фары, поворотники и стоп-сигналы должны светить ярко и правильно, и стоит проверить радиатор и уровень антифриза для избежания перегрева мотора.