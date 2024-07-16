Автоюрист Радько пояснил, почему запрет электросамокатов является абсурдным решением

Тема электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности уже несколько лет будоражит умы российских пешеходов и водителей. В качестве решения этой проблемы в нашей стране предлагают целый ряд мер — от введения дополнительной категории водительских прав на электросамокаты до полного их запрета и устранения с улиц городов. По словам адвоката Сергея Радько, запрет СИМ был бы совершенно абсурдным решением. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что эффективного метода решить все проблемы, которые связаны с электросамокатами, не существует и не предвидится, поэтому к ним просто следует привыкнуть.

По мнению юриста, при условии добавления отслеживания движения самокатов у ГАИ у инспекторов упадет внимание к автомобилям и не исключен всплеск аварийности уже на дорогах. Одной из ключевых претензий к электросамокатам является в том, что они ездят по пешеходным зонам и этим создают угрозу для прохожих.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день эффективного способа решить проблему СИМ не может быть в принципе, поскольку контролировать самокаты по аналогии с автомобилями накладно и затруднительно с технической точки зрения, а построить для них отдельные дорожки во всех городах невозможно.