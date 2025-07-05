Россиянка слетала на Кубу и описала отдых фразой «отношение, будто свиней кормят»

Туристка из России провела отпуск на известном курорте Кайо-Коко на Кубе и осталась недовольна поездкой. Она поделилась своими впечатлениями на портале «Тонкости туризма», а также опубликовала отзыв на платформе «Дзен».

Читательница одного из изданий поделилась своим опытом поездки на остров. Она рассказала, что стоимость пятидневного тура для двоих составила 78 тысяч рублей.

Отель, в котором она остановилась, был пятизвёздочным — Woovo Playa Hermosa Resort. Однако он оставил у неё неприятное впечатление. В общественных зонах было много грязной посуды, насекомых и мусора. Питание в отеле она назвала «отдельным видом нищеты».

«Вчерашнее вперемешку с позавчерашним и вдобавок к сегодняшнему... Про вкусы даже не говорю. Отношение будто свинюшек кормят», — такими фразами описала свой опыт автор отзыва.

Жительница России рассказала, что в отеле на Кубе алкоголь можно было получить только за определённую плату. За доллары предлагали странный напиток, который назывался «ром». После его употребления у неё начались сильные головные боли, тошнота и рвота.

Туристка также призналась, что полотенца и постельное белье в номерах не меняли и в жарком влажном климате они «начинали тухнуть» уже после первого применения.

«Лететь 12-13 часов и потом весь отдых не понимать, как помыться, напиться воды, не говоря о еде и чистой постели... Это не отдых! Антисанитария полная», — заключила соотечественница.

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