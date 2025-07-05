Глава МИД Британии Лэмми объявил о восстановлении дипотношений с Сирией
Британия объявила о восстановлении дипотношений с Сирией
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В связи с изменениями в политическом ландшафте Сирии Соединённое Королевство планирует возобновить дипломатические отношения с этой страной. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, пишет агентство Reuters.
Также сообщается, что Великобритания предоставит финансирование для противодействия нелегальной миграции и ликвидации химического оружия в Сирии.
«Визит министра иностранных дел Великобритании в Сирию станет первым визитом министра за 14 лет и возобновит дипломатические отношения между Великобританией и Сирией», — отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что Россия первой в мире признала власть талибов в Афганистане.