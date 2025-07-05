Собянин сообщил об еще одном сбитом БПЛА под Москвой

Системы противовоздушной обороны, принадлежащие Министерству обороны, успешно перехватили ещё один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного Сергеем Собяниным, мэром столицы, в его Телеграм-канале.

Часом ранее мэр написал об уничтожении первого дрона, зафиксированного в небе в Московской области.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", — написал он.

В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, — сообщил Собянин. По его словам, никто не пострадал, и на земле нет никаких повреждений.

Ранее сообщалось, что на торгпредство РФ в Швеции совершено нападение с беспилотника.