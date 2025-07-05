Солнце выбросило рекордно большой протуберанец

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в своем Телеграм-канале сообщила о новом рекордно большом выбросе протуберанца на Солнце.

Исследователям удалось зафиксировать формирование новой огромной плазменной структуры, размер которой превышает миллион километров. Это произошло в период между 9:00 и 14:00 по московскому времени, когда звезда выбросила её в направлении северного полюса Солнечной системы.

В статье сообщается, что Солнце продолжает устанавливать новые рекорды по размеру выбросов протуберанцев в космическое пространство. Видео, которое было сделано сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, не уступает по зрелищности предыдущим записям.

Примерно за день до этого в лаборатории сообщили о появлении объекта, сопоставимого по размеру с предыдущим, вблизи южного полюса Солнца.

«За происходящим остается лишь пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение, так как на что тут еще можно положиться», — отметили в лаборатории.

За семидневный период с небесного тела исчезло как минимум шесть объектов, сопоставимых по величине, как отметили исследователи.

В то же время было отмечено, что ни один из этих объектов не приблизился к Земле.

Ранее астроном объяснил, как вспышки на Солнце влияют на погоду.