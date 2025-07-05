МВД: при серьезных изменения внешности россиянам необходимо заменить паспорт

В случае значительных изменений во внешности гражданину России необходимо заменить паспорт. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.

При этом, как отметили в правоохранительных органах, необходимо пройти процедуру в течение трех месяцев с момента значительных изменений.

«Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней», — говорится в сообщении МВД.

К значительным изменениям во внешнем облике можно отнести ситуации, когда человек после перенесённого заболевания или хирургического вмешательства перестаёт быть похожим на своё изображение в паспорте.

В министерстве обратили внимание на то, что эти правила распространяются только на внутренние российские паспорта. Для заграничных паспортов действуют другие правила: если ребёнок изменился внешне и больше не похож на фотографию в документе, то менять загранпаспорт до истечения его срока действия не нужно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали блогершу, что подтерлась российским паспортом.