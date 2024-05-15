Автоюрист Радько считает, что в России станет расти количество угонов китайских автомобилей

За последние годы отечественный автопарк заметно преобразился, теперь значительную его долю составляют автомобили китайских брендов. Так. продажи китайских автомашин в прошлом году почти достигали полумиллиона штук, а в 2024 году автопроизводители из Поднебесной планируют продать России 1,2 млн автомобилей. По словам адвоката Сергея Радько, по мере роста числа машин китайских брендов в нашей стране неизбежно станет расти и количество их угонов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что автомобили угоняются в двух целях: на перепродажу или на запчасти. На вторичном рынке на китайские автомобили, которые стоят недешево, также будет спрос, поскольку запчасти на них тоже нужны, так как из Поднебесной запчасти иногда поставляются небыстро.

По мнению юриста, для автоугонщика не имеет значение марка автомобиля, ему важна его быстрая продажа. Однако за счет видеокамер в больших городах и защитных механизмов вроде жучковых маяков, угнанные автомобили нередко удается найти. Тем не менее преступники часто украденную машину быстро проверяют на наличие трекеров, меняют всю электронику, после чего бесследно вывозят из города.

Он отметил, что защита автомобиля должна быть комплексной: не следует оставлять машину в неохраняемых и неосвещенных местах, особенно на ночь, она должна иметь сигнализацию или блокировку, а также механическую блокировку коробки передач или рулевой колонки.