Автоюрист Сергеев заявил, что у пьяных водителей для нужд спецоперации будут конфисковывать джипы и кроссоверы

Судебные приставы заявили, что автомобили, изъятые у водителей за пьяную езду, теперь станут передаваться на нужды боевых подразделений в зоне спецоперации. Автоюрист Михаил Сергеев пояснил, каких марок автомобилей это коснется в первую очередь. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, ранее такая конфискация уже имела место, только машины продавались на торгах, а вырученные средства шли на госнужды, в том числе на спецоперацию. В настоящее время ситуация изменилась, на фронте необходимы автомобили, в связи с чем автотранспорт направляется сразу на фронт.

Эксперт уточнил, что «Рапида» или «Приора» маловероятно это коснется, в зону боевых действий отправятся машины с увеличенной и повышенной проходимостью, то есть джипы, кроссоверы, микроавтобусы, «буханки».

Уточняется, что в ходе майских праздников сотрудники ГИБДД начинают бессрочные рейды по выявлению пьяных, «бесправных» и злостно нарушающих ПДД водителей.