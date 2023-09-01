Автоюрист Славнов назвал запрещенные на лобовом стекле предметы
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С сегодняшнего дня в нашей стране запрещено вешать гаджеты на лобовом стекле автомобиля, если они мешают обзору. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, не будут ли нововведения поводом к тому, что автомобилистов станут штрафовать за видеорегистраторы, если сотрудникам Госавтоинспекции будет казаться, что они мешают обзору. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, такое вряд ли возможно, поскольку в каждом правиле существуют разумные нормы.
Юрист отметил, что согласно нововведениям с лобового стекла следует убирать планшеты, телефоны, мягкие игрушки.
По его мнению, следует помнить, что автомобиль является источником повышенной опасности.