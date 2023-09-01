Автоюрист Славнов назвал запрещенные на лобовом стекле предметы

С сегодняшнего дня в нашей стране запрещено вешать гаджеты на лобовом стекле автомобиля, если они мешают обзору. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, не будут ли нововведения поводом к тому, что автомобилистов станут штрафовать за видеорегистраторы, если сотрудникам Госавтоинспекции будет казаться, что они мешают обзору. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.